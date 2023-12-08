Финские профсоюзы угрожают на один день парализовать железнодорожное движение

Работники железнодорожного транспорта Финляндии из профсоюза работников публичной сферы JHL пригрозили 14 декабря полностью остановить движение поездов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Акция протеста железнодорожников является частью масштабной политической забастовки, о которой 7 декабря объявило Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK.

Профсоюзы выступают против реформ правительства в сфере трудовой жизни, в частности, против сокращения жилищных пособий и планов сделать первый день больничного неоплачиваемым.

Акция состоится, если правительство не согласится на переговоры с профсоюзами, о чем оно должно сказать до 13 декабря.

В забастовке могут принять участие 455 организаций и 40 тысяч работников.

Ранее сообщали, що по всей Германии отменено более 80% поездов из-за забастовки профсоюза машинистов GDL, охватывающей и пассажирские рейсы, и грузовые перевозки.

В Deutsche Bahn говорят, что в этот период на маршруты сможет выйти только каждый пятый поезд из рейсов дальнего следования, а с региональными поездами ситуация еще сложнее – особенно на юге, где до сих пор разбираются с последствиями "снегопадного коллапса" после метели перед прошлой субботой.

Напомним, в Литве в очередной раз провели забастовку работники сферы образования, требуя повышения заработной платы.