Главы МИД Эстонии и Литвы осудили допуск россиян к Олимпиаде

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы Маргус Тсахкна и Габриэлюс Ландсбергис раскритиковали решение Международного олимпийского комитета разрешить россиянам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Об этом оба министра написали в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Как сказал глава эстонского МИД, разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх без флага "не смоет кровь на их руках".

"Решение МОК идет вразрез со всем, что означает олимпизм", – считает он.

Allowing Russian athletes participate in the Olympics without a flag will not wash away the blood on their hands.#IOC decision goes against everything Olympism is about.