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Єврокомісія заклала 125 млн євро на гумдопомогу палестинцям у 2024 році

П'ятниця, 8 грудня 2023, 22:35

Європейська комісія у п’ятницю оголосила, що у 2024 році виділить 125 мільйонів євро – на чверть більше, ніж цьогоріч – гуманітарної допомоги палестинському населенню на тлі погіршення гуманітарної ситуації на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Кошти виконавчого органу ЄС будуть спрямовані на підтримку гуманітарних організації, що працюють як у секторі Гази, так і на Західному березі річки Йордан.

У Газі фінансування піде передусім на реагування на надзвичайні ситуації та відновлення доступу до базових потреб, як-то води, їжі, охорони здоров'я, житла й санітарних умов.

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На Західному березі річки Йордан гуманітарні проєкти, що фінансуються ЄС, насамперед надаватимуть послуги правового й матеріального захисту з огляду на ризики виселення палестинців із їхніх громад.

З початку нападу терористичного угруповання ХАМАС із сектору Гази на Ізраїль 7 жовтня й подальшої ескалації ЄС організував 30 гуманітарних повітряних мостів і доправив 1000 тонн гуманітарної допомоги людям у Газі.

ЄС є найбільшим донором зовнішньої допомоги палестинцям і на 2021-2024 роки через різні програми заклав на ці цілі орієнтовно 1,2 мільярда євро.

Перевірка Європейської комісії не підтвердила, що ці гроші були використані не за призначенням.

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