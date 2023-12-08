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Еврокомиссия заложила 125 млн евро на гумпомощь палестинцам в 2024 году

Пятница, 8 декабря 2023, 22:35

Европейская комиссия в пятницу объявила, что в 2024 году выделит 125 млн евро – на четверть больше, чем в этом году – гуманитарной помощи палестинскому населению на фоне ухудшения гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Средства исполнительного органа ЕС будут направлены на поддержку гуманитарных организации, работающие как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан.

В Газе финансирование пойдет прежде всего на реагирование на чрезвычайные ситуации и восстановление доступа к базовым потребностям, таким как вода, еда, здравоохранение, жилье и санитарные условия.

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На Западном берегу реки Иордан гуманитарные проекты, финансируемые ЕС, в первую очередь будут предоставлять услуги правовой и материальной защиты, учитывая риски выселения палестинцев из их общин.

С начала нападения террористической группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября и последующей эскалации ЕС организовал 30 гуманитарных воздушных мостов и доставил 1000 тонн гуманитарной помощи людям в Газе.

ЕС является крупнейшим донором внешней помощи палестинцам и на 2021-2024 годы через различные программы заложил на эти цели ориентировочно 1,2 миллиарда евро.

Проверка Европейской комиссии не подтвердила, что эти деньги были использованы не по назначению.

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