Українці у Фінляндії протестували проти відмови екстрадувати російського бойовика

Близько двадцяти представників української громади у Фінляндії у п’ятницю ввечері зібрались під будівлею Міністерства юстиції країни, протестуючи проти його відмови в екстрадиції російського бойовика Яна Петровського.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Демонстрацію організувало Товариство українців у Фінляндії, яке закликало українців протестувати проти звільнення воєнного злочинця. Дехто з присутніх тримав українські прапори.

Фото: Yle

За даними українського слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України.

Петровський у липні в'їхав до Фінляндії завдяки новому імені, а також навчанню своєї дружини.

8 грудня Верховний суд Фінляндії постановив, що Петровський не може бути екстрадований через умови в українських в’язницях. Після звільнення з-під варти Петровського затримали фінські прикордонники, які, ймовірно, видворять його з країни.

Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.