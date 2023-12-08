Украинцы в Финляндии протестовали против отказа экстрадировать российского боевика

Около двадцати представителей украинской общины в Финляндии в пятницу вечером собрались под зданием Министерства юстиции страны, протестуя против его отказа в экстрадиции российского боевика Яна Петровского.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Демонстрацию организовало Общество украинцев в Финляндии, которое призвало украинцев протестовать против освобождения военного преступника. Некоторые из присутствующих держал украинские флаги.

ФОТО: YLE

По данным украинского следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины.

Петровский в июле въехал в Финляндию благодаря новому имени, а также обучению своей жены.

8 декабря Верховный суд Финляндии постановил, что Петровский не может быть экстрадирован из-за условий в украинских тюрьмах. После освобождения из-под стражи Петровского задержали финские пограничники, которые, вероятно, выдворят его из страны.

Офис генерального прокурора заявил, что продолжит добиваться экстрадиции в Украину российского боевика.