В Германии призвали тщательно проверять спортсменов РФ и Беларуси перед допуском на Олимпиаду

На фоне решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к участию в Парижской летней Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер призвала тщательно проверять каждого отдельного спортсмена из этих стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"МОК и международным федерациям нужно добиться последовательного отстранения тех российских и белорусских атлетов, которые каким-либо образом поддерживают российскую захватническую войну против Украины или как-то связаны с российским правительством и российскими военными", – заявила она.

По словам Фезер, абсолютно недопустимо, чтобы украинские спортсмены были вынуждены соревноваться с россиянами, которые поддерживают захватническую войну России против их страны.

"Украина и украинский спорт должны и в дальнейшем получать полную поддержку и солидарность от мирового спорта", – подчеркнула Фезер.

Накануне МОК рекомендовал разрешить отдельным российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом – в том случае, если они активно не поддерживают войну против Украины и не связаны с силовыми структурами и сборными своих стран. В официальных местах проведения Игр также не допускается демонстрация российских и белорусских флагов и другой символики двух государств. Официальные представители России и Беларуси приглашены на Олимпиаду не будут.

Министерство спорта РФ с возмущением отреагировало на эти условия и пожаловалось на дискриминацию российских спортсменов.

Министерство иностранных дел Украины считает ошибочным решение Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы Маргус Тсахкна и Габриэлюс Ландсбергис также раскритиковали решение Международного олимпийского комитета.