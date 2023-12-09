Ердоган розкритикував США за вето на резолюцію про припинення вогню в Газі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував США за те, що вони скористалися правом вето в Раді Безпеки ООН, щоб відхилити вимогу про припинення вогню в секторі Газа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

"На жаль, припинення вогню [в Газі] було відкинуто ... тільки Америка проголосувала проти", – заявив Ердоган на зустрічі з прав людини в Стамбулі.

Ердоган звинуватив Вашингтон і Раду Безпеки ООН в тому, що вони стали на бік Ізраїлю, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації в Газі.

"Справедливий світ можливий, але не з Америкою", – заявив Ердоган.

"З цією Організацією Об'єднаних Націй, з цією Радою Безпеки ООН людство не зможе розвиватися", – стверджував він далі.

Турецький лідер засудив те, що він назвав "непохитною підтримкою" західних країн "масових вбивств Ізраїлю в Газі".

Ердоган є відвертим прихильником палестинців і відкидає навішування ярликів терористів на бойовиків угруповання ХАМАС, на відміну від європейських країн і США.

США 8 грудня наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про негайне припинення вогню в зоні палестино-ізраїльського конфлікту з гуманітарних міркувань. Документ, внесений ОАЕ, підтримали 13 із 15 членів Радбезу, включно з Росією. Велика Британія під час голосування утрималася.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції против терористичного угруповання ХАМАС.