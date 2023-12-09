Эрдоган раскритиковал США за вето на резолюцию о прекращении огня в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал США за то, что они воспользовались правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы отклонить требование о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

"К сожалению, прекращение огня [в Газе] было отвергнуто ... только Америка проголосовала против", – заявил Эрдоган на встрече по правам человека в Стамбуле.

Эрдоган обвинил Вашингтон и Совет Безопасности ООН в том, что они стали на сторону Израиля, несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации в Газе.

"Справедливый мир возможен, но не с Америкой", – заявил Эрдоган.

"С этой Организацией Объединенных Наций, с этим Советом Безопасности ООН человечество не сможет развиваться", – утверждал он далее.

Турецкий лидер осудил то, что он назвал "непоколебимой поддержкой" западных стран "массовых убийств Израиля в Газе".

Эрдоган является откровенным сторонником палестинцев и отвергает навешивание ярлыков террористов на боевиков группировки ХАМАС, в отличие от европейских стран и США.

США 8 декабря наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта по гуманитарным соображениям. Документ, внесенный ОАЭ, поддержали 13 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Великобритания во время голосования воздержалась.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен поставил под сомнение усилия Израиля по защите гражданского населения в Газе во время его военной операции против террористической группировки ХАМАС.