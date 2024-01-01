Британия может нанести удары по хуситам в Йемене, которые атакуют торговые суда в Красном море

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил о "необходимых и адекватных мерах" против повстанцев-хуситов в Йемене, чтобы остановить их нападения на торговые суда в Красном море, которые направляются в израильские порты.

Об этом Шаппс написал накануне в статье для The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Британский министр обороны подчеркнул, что Лондон "без колебаний будет принимать дальнейшие меры для сдерживания угроз свободе судоходства в Красном море".

"Пусть хуситы не вводят себя в заблуждение: мы стремимся привлечь злоумышленников к ответственности за незаконные захваты и нападения", – написал он.

Статья Шаппса появилась накануне ожидаемого совместного заявления нескольких стран – в частности Британии и США, в котором они объявят "последнее предупреждение" хуситам из-за их действий в Красном море. Ожидается, что в случае дальнейших нападений Британия присоединится к кампании США по нанесению авиаударов по позициям хуситов.

Хотя сам Шаппс прямо не указал на авиаудары, он подчеркнул, что в случае, если хуситы "будут продолжать угрожать жизни и торговле, мы будем вынуждены принять необходимые и адекватные меры".

Напомним, в последние недели поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали нападать на торговые суда вокруг Аравийского полуострова или обстреливать их под предлогом, что атакуют связанные с Израилем суда.

В ответ Соединенные Штаты объявили о создании международной миссии, преимущественно с участием союзников НАТО, для защиты торговых судов. Великобритания направила для участия в миссии эсминец HMS Diamond.

Накануне американские военные заявили, что четыре катера из подконтрольных хуситам районов Йемена обстреляли судно датской судоходной компании Maersk и подошли к нему на расстояние нескольких метров.