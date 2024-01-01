В Австрії під час пожежі в барі загинула людина, постраждали ще понад 20 осіб

Одна людина загинула і 21 отримала важкі поранення в результаті пожежі, що спалахнула в барі в південно-східному австрійському місті Грац в перші години Нового року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Австрійська поліція повідомила, що пожежа спалахнула близько 4 години ранку в барі в центрі міста, де люди святкували Новий рік.

Одна людина, особа якої ще не встановлена, отримала смертельні травми, йдеться в заяві поліції землі Штирія.

Щонайменше троє людей все ще перебувають у критичному стані у відділенні інтенсивної терапії лікарні.

Причина пожежі, яка спалахнула біля входу до бару, не була одразу відома, але слідчі розглядають версію про технічний дефект.

У Франції за новорічну ніч спалили понад 700 авто, поліція затримала майже 400 осіб. Попри це, ніч вважають відносно спокійною.

У Нідерландах щонайменш одна людина загинула і десятки постраждали через інциденти з піротехнікою, одна людина загинула також у Німеччині.

У Берліні за хуліганські витівки з феєрверками затримали понад 230 осіб.