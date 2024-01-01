В Австрии во время пожара в баре погиб человек, пострадали еще более 20

Один человек погиб и 21 получил тяжелые ранения в результате пожара, вспыхнувшего в баре в юго-восточном австрийском городе Грац в первые часы Нового года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Австрийская полиция сообщила, что пожар вспыхнул около 4 часов утра в баре в центре города, где люди праздновали Новый год.

Один человек, личность которого еще не установлена, получил смертельные травмы, говорится в заявлении полиции земли Штирия.

По меньшей мере три человека все еще находятся в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии больницы.

Причина пожара, который вспыхнул у входа в бар, не была сразу известна, но следователи рассматривают версию о техническом дефекте.

Во Франции за новогоднюю ночь сожгли более 700 автомобилей, полиция задержала почти 400 человек. Несмотря на это, ночь считают относительно спокойной.

В Нидерландах по меньшей мере один человек погиб и десятки пострадали из-за инцидентов с пиротехникой, один человек погиб также в Германии.

В Берлине за хулиганские выходки с фейерверками задержали более 230 человек.