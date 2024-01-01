Кількість затриманих у Берліні у новорічну ніч зросла до майже 400

Поліція Берліна затримала 390 осіб у новорічну ніч, було розпочато близько 720 досудових проваджень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу берлінської поліції.

Провадження в основному стосувались підпалів, порушення законів про зброю та про вибухові речовини, напади на правоохоронців та опір правоохоронцям.

Також поліція повідомила про численні пожежі у Берліні у новорічну ніч, їхньою причиною було переважно використання піротехнічних засобів.

Крім того, повідомляється про низку нападів на поліцейських.

Загалом протягом ночі поранення отримали 54 правоохоронці, з них 30 – від піротехнічних засобів. Одного поліцейського довелось госпіталізувати.

Раніше повідомлялося, що у Берліні затримали понад 230 осіб через хуліганські витівки з феєрверками

У Франції в новорічну ніч затримали понад 200 осіб, проте глава МВС назвав ситуацію "загалом мирною".