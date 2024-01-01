Количество задержанных в Берлине в новогоднюю ночь выросло до почти 400
Полиция Берлина задержала 390 человек в новогоднюю ночь, было начато около 720 досудебных производств.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу берлинской полиции.
Производство в основном касались поджогов, нарушение законов об оружии и о взрывчатых веществах, нападения на правоохранителей и сопротивление правоохранителям.
Также полиция сообщила о многочисленных пожарах в Берлине в новогоднюю ночь, их причиной было преимущественно использование пиротехнических средств.
Кроме того, сообщается о ряде нападений на полицейских.
Всего в течение ночи ранения получили 54 правоохранителя, из них 30 – от пиротехнических средств. Одного полицейского пришлось госпитализировать.
Ранее сообщалось, что в Берлине задержали более 230 человек из-за хулиганских выходки с фейерверками
Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек, однако глава МВД назвал ситуацию "в целом мирной".