Количество задержанных в Берлине в новогоднюю ночь выросло до почти 400

Полиция Берлина задержала 390 человек в новогоднюю ночь, было начато около 720 досудебных производств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу берлинской полиции.

Производство в основном касались поджогов, нарушение законов об оружии и о взрывчатых веществах, нападения на правоохранителей и сопротивление правоохранителям.

Также полиция сообщила о многочисленных пожарах в Берлине в новогоднюю ночь, их причиной было преимущественно использование пиротехнических средств.

Кроме того, сообщается о ряде нападений на полицейских.

Всего в течение ночи ранения получили 54 правоохранителя, из них 30 – от пиротехнических средств. Одного полицейского пришлось госпитализировать.

Ранее сообщалось, что в Берлине задержали более 230 человек из-за хулиганских выходки с фейерверками

Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек, однако глава МВД назвал ситуацию "в целом мирной".