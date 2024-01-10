В Австрии министра финансов лишили водительских прав за превышение скорости
Министра финансов Австрии Магнуса Бруннера на четыре недели лишили водительских прав за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщает Kurier, информирует "Европейская правда".
По данным издания, в минувшую субботу Бруннер использовал свой служебный автомобиль BMW 7 для частной поездки и превысил скорость.
Министр ехал со скоростью более 130 км/ч при ограничении в 80 км/ч.
Полиция остановила министра на автомагистрали долины Рейна (А14) в районе развязки Дорнбирн-Зюд.
Проверка на содержание алкоголя в крови не проводилась, поскольку таких подозрений не возникло.
В Министерстве финансов Австрии заявили, что Бруннер "сожалеет об этом инциденте".
Напомним, летом парламент Австрии одобрил законопроект, который позволит властям конфисковывать автомобили, водители которых значительно превысили скорость.
В августе заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас объявил об отставке после того, как его поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.