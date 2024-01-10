Естонія випустить облігації майже на мільярд євро для покриття дефіциту бюджету

Естонія для покриття дефіциту державного бюджету найближчими днями випустить 10-річні облігації на суму близько одного мільярда євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

За словами фахівця зі зв'язків із громадськістю міністерства фінансів Ірини Сацути, планується залучити близько одного мільярда євро, що достатньо для покриття дефіциту держбюджету на півроку.

Як пояснив віцеканцлер міністерства фінансів Свен Кірсіпуу, 2024 року держбюджет заплановано з дефіцитом, тому для його фінансування держава позичить гроші.

"Облігації, що випускаються, покриють приблизно половину потреби в запозиченнях цього року, і, за попередньою інформацією, інтерес інвесторів до естонських облігацій, як і раніше, високий", – зазначив він.

Випуск облігацій проведуть Barclays, Citigroup і Nordea. Емісію цінних паперів планують організувати найближчими днями, якщо ситуація на ринку дасть змогу це зробити.

Минулого разу Естонія випускала довгострокові облігації під 3,62% у червні 2023 року. З 2020 року Таллінн двічі випускав довгострокові облігації загальним обсягом у 3 млрд євро.

Раніше повідомляли, що Естонія в наступні чотири роки продовжить надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% свого внутрішнього валового продукту.

Перед цим міністр оборони Естонії Ханно Певкур говорив, що загарбницька війна РФ проти України диктує нові правила, тому зміцнення оборонного потенціалу балтійської країни є нагальною потребою.

До того парламент Естонії схвалив бюджет на 2024 рік із рекордними витратами на оборону.