Эстония выпустит облигации почти на миллиард евро для покрытия дефицита бюджета

Эстония для покрытия дефицита государственного бюджета в ближайшие дни выпустит 10-летние облигации на сумму около одного миллиарда евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

По словам специалиста по связям с общественностью Министерства финансов Ирины Сацуты, планируется привлечь около одного миллиарда евро, что достаточно для покрытия дефицита госбюджета на полгода.

Как пояснил вице-канцлер Министерства финансов Свен Кирсипуу, в 2024 году госбюджет запланирован с дефицитом, поэтому для его финансирования государство займет деньги.

"Выпускаемые облигации покроют примерно половину потребности в заимствованиях в этом году, и, по предварительной информации, интерес инвесторов к эстонским облигациям по-прежнему высок", – отметил он.

Выпуск облигаций проведут Barclays, Citigroup и Nordea. Эмиссию ценных бумаг планируют организовать в ближайшие дни, если ситуация на рынке позволит это сделать.

В прошлый раз Эстония выпускала долгосрочные облигации под 3,62% в июне 2023 года. С 2020 года Таллинн дважды выпускал долгосрочные облигации общим объемом в 3 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Эстония в следующие четыре года продолжит оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта.

Перед этим министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что захватническая война РФ против Украины диктует новые правила, поэтому укрепление оборонного потенциала балтийской страны – это насущная необходимость.

До того парламент Эстонии одобрил бюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону.