Эстония выпустит облигации почти на миллиард евро для покрытия дефицита бюджета
Эстония для покрытия дефицита государственного бюджета в ближайшие дни выпустит 10-летние облигации на сумму около одного миллиарда евро.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.
По словам специалиста по связям с общественностью Министерства финансов Ирины Сацуты, планируется привлечь около одного миллиарда евро, что достаточно для покрытия дефицита госбюджета на полгода.
Как пояснил вице-канцлер Министерства финансов Свен Кирсипуу, в 2024 году госбюджет запланирован с дефицитом, поэтому для его финансирования государство займет деньги.
"Выпускаемые облигации покроют примерно половину потребности в заимствованиях в этом году, и, по предварительной информации, интерес инвесторов к эстонским облигациям по-прежнему высок", – отметил он.
Выпуск облигаций проведут Barclays, Citigroup и Nordea. Эмиссию ценных бумаг планируют организовать в ближайшие дни, если ситуация на рынке позволит это сделать.
В прошлый раз Эстония выпускала долгосрочные облигации под 3,62% в июне 2023 года. С 2020 года Таллинн дважды выпускал долгосрочные облигации общим объемом в 3 млрд евро.
Ранее сообщалось, что Эстония в следующие четыре года продолжит оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта.
Перед этим министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что захватническая война РФ против Украины диктует новые правила, поэтому укрепление оборонного потенциала балтийской страны – это насущная необходимость.
До того парламент Эстонии одобрил бюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону.