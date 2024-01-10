З авіаквитками до Кишинева знову технічний збій, ймовірно через "дерусифікацію" коду аеропорту

Пасажири, які планують польоти з або до столиці Молдови, мають проблеми з бронюванням квитків на рейси Turkish Airlines, що може бути пов’язано зі зміною коду аеропорту з 18 січня.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На сайті авіакомпанії Turkish Airlines стало неможливо придбати квитки до Стамбула з Кишинева або навпаки. У разі спроби бронювання система видає інформацію, що усі місця на майбутні рейси вже продані.

У техпідтримці журналістам, які з’ясовували ситуацію, порадили замість пункту призначення "Кишинів" вводити новий код аеропорту – RMO, який замінить попередній код KIV у системі ІАТА з 18 січня. Проте і в такому разі система видала повідомлення, що рейсів на цю дату або немає, або ж немає жодного вільного місця. Після цього уточнення у техпідтримці порадили повернутися до бронювання через деякий час.

Один з читачів повідомив NM, що люди із вже придбаними квитками Turkish Airlines отримали сповіщення про те, що рейс змінили на новий аеропорт. Фактично ж йдеться лише про зміну коду аеропорту.

Це вже не перший технічний збій у зв’язку зі зміною коду – на початку січня користувачі скаржилися на неможливості забронювати місце на будь-який рейс Wizz Air, а власники придбаних квитків отримали повідомлення про нібито скасування рейсів. У компанії згодом пояснили, що це сталось помилково і рейси не скасовуються.

Нагадаємо, з 18 січня аеропорт Кишинева отримає у системі ІАТА новий код – RMO, від "Республіка Молдова", замість попереднього KIV, який йому дали за співзвучністю з російською назвою "Кишинев". Для авіаційної галузі це є безпрецедентним випадком.

Детальніше про рішення влади Молдови і про те, чому Україні варто скористатися цим прецедентом зараз, читайте у статті Аеропортова "русофобія".