С авиабилетами в Кишинев снова технический сбой, вероятно из-за "дерусификации" кода аэропорта

Пассажиры, которые планируют полеты из или в столицу Молдовы, имеют проблемы с бронированием билетов на рейсы Turkish Airlines, что может быть связано с изменением кода аэропорта с 18 января.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На сайте авиакомпании Turkish Airlines стало невозможно приобрести билеты в Стамбул из Кишинева или наоборот. При попытке бронирования система выдает информацию, что все места на будущие рейсы уже проданы.

В техподдержке журналистам, которые выясняли ситуацию, посоветовали вместо пункта назначения "Кишинев" вводить новый код аэропорта – RMO, который заменит предыдущий код KIV в системе ИАТА с 18 января.

Однако и в этом случае система выдала сообщение, что рейсов на эту дату или нет, или же нет ни одного свободного места. После этого уточнения в техподдержке посоветовали вернуться к бронированию через некоторое время.

Один из читателей сообщил NM, что люди с уже приобретенными билетами Turkish Airlines получили уведомление о том, что рейс изменили на новый аэропорт. Фактически же речь идет лишь об изменении кода аэропорта.

Это уже не первый технический сбой в связи со сменой кода – в начале января пользователи жаловались на невозможность забронировать место на любой рейс Wizz Air, а владельцы приобретенных билетов получили сообщение о якобы отмене рейсов. В компании впоследствии объяснили, что это произошло по ошибке и рейсы не отменяются.

Напомним, с 18 января аэропорт Кишинева получит в системе ИАТА новый код – RMO, от "Республика Молдова", вместо предыдущего KIV, который ему дали по созвучию с русским названием "Кишинев". Для авиационной отрасли это является беспрецедентным случаем.

Подробнее о решении властей Молдовы и о том, почему Украине стоит воспользоваться этим прецедентом сейчас, читайте в статье Аэропортовая "русофобия".