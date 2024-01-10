Четверо шукачів притулку пробрались до Фінляндії попри закритий кордон з Росією

Вранці у середу фінські прикордонники у Карелії затримали чотирьох осіб, які змогли непоміченими перетнути кордон з території Росії та попросили про притулок.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Випадок стався в районі села Паріккала, в районі Карельського перешийку. Четверо осіб перейшли кордон поблизу озера Тюр’ян’ярві та нібито дійшли до перших осель дорогою. Прикордонники дізналися про них від місцевих мешканців, яким замерзлі мігранти постукали у вікно.

Усі четверо попросили про притулок, але їм загрожує відповідальність за несанкціонований перетин кордону.

Заступник начальника південно-східного відділення прикордонної служби Хейккі Ахтіайнен розповів, що наразі невідомо, чи хтось допомагав чоловікам з перетином кордону.

"Можу повідомити, що це громадяни третьої країни. Їхній профіль схожий з тими людьми, які прибували на пункти перетину кордону у південно-східній Фінляндії протягом осені", – повідомив він.

Цю ділянку кордону моніторять на тому ж рівні, як увесь кордон з Росією загальною протяжністю близько 1300 км. У районі Паріккали також встановили додаткові бар’єри.

Це перший за останній час випадок потрапляння мігрантів до Фінляндії через кордон з Росією, що залишається закритим для руху людей з 30 листопада, з перервою у грудні менш як на дві доби.

Нагадаємо, наприкінці тижня спливає визначений поточним рішенням термін повного закриття кордону.

Уряд має схвалити продовження цього заходу на засіданні у четвер. Очікується, що кордон залишать закритим і надалі, тому що ситуація не змінилася.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".