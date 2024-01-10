Четверо искателей убежища пробрались в Финляндию, несмотря на закрытую границу с Россией

Утром в среду финские пограничники в Карелии задержали четырех человек, которые смогли незамеченными пересечь границу с территории России и попросили об убежище.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в районе села Париккала, в районе Карельского перешейка. Четыре человека перешли границу вблизи озера Тюрьянъярви и дошли до первых домов по дороге. Пограничники узнали о них от местных жителей, которым замерзшие мигранты постучали в окно.

Все четверо попросили об убежище, но им грозит ответственность за несанкционированное пересечение границы.

Заместитель начальника юго-восточного отделения пограничной службы Хейкки Ахтиайнен рассказал, что пока неизвестно, помогал ли кто-то мужчинам с пересечением границы.

"Могу сообщить, что это граждане третьей страны. Их профиль схож с теми людьми, которые прибывали на пункты пересечения границы в юго-восточной Финляндии в течение осени", – сообщил он.

Данный участок границы мониторят на том же уровне, как всю границу с Россией общей протяженностью около 1300 км. В районе Париккалы также установили дополнительные барьеры.

Это первый за последнее время случай попадания мигрантов в Финляндию через границу с Россией, которая остается закрытой для движения людей с 30 ноября, с перерывом в декабре менее чем на двое суток.

Напомним, в конце недели истекает определенный текущим решением срок полного закрытия границы.

Правительство должно одобрить продление этой меры на заседании в четверг. Ожидается, что границу оставят закрытой и в дальнейшем, потому что ситуация не изменилась.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".