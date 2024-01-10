Во Франции посадили двух братьев, которые обманывали пожилых людей из-за "клопомании"

Суд во Франции 10 января признал виновными двух братьев, 27-летнего Алексиса С. и 34-летнего Доменико С., в мошенничестве, благодаря которому они выманили тысячи евро у пожилых людей, продавая им препараты для якобы избавления от клопов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Согласно материалам дела, мужчины звонили жертвам – женщинам в возрасте от 77 до 93 лет – под видом представителей служб здравоохранения Страсбурга и заявляли о якобы "нашествии" клопов в их районе.

Пользуясь страхом перед клопами, мужчины заходили к своим жертвам, где делали вид, что дезинфицируют помещение от клопов, и давали якобы мазь против этих насекомых. На самом деле это был обычный крем с запахом эвкалипта.

Свои услуги двое братьев якобы продавали за 5 евро, но принимали оплату только через кредитные карты, с которых взимали сотни евро за каждый "сеанс".

Полиция идентифицировала подозреваемых после девяти жалоб, установила за ними наблюдение и арестовала их в декабре, когда они выходили из дома своей последней жертвы.

В общем злоумышленники украли 13,2 тысячи евро у девяти истцов, но считается, что жертвами мошенничества стали еще десятки людей. Суд присудил обоим два года лишения свободы, включая год условно, и обязал уплатить по 5000 евро штрафа.

В октябре Францию охватил ажиотаж из-за сообщений о якобы нашествии клопов – этих насекомых обнаруживали в школах, поездах, больницах и кинотеатрах. Тогдашний министр здравоохранения Франции Орельен Руссо заверил, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речь не идет.

Специалисты указывали, что за последнее десятилетие количество случаев заражения клопами неуклонно росло по всему миру, что связано с повышением температуры, распространением туризма и запретом на некоторые химические вещества, которые ранее использовались для уничтожения клопов.