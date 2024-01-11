Финляндия заблокировала продажу недвижимости связанному с РФ покупателю

Власти Финляндии в рамках усилий по прекращению транзакций, которые могут взорвать национальную безопасность, предотвратили покупку недвижимости, которую хотела приобрести связанная с Россией компания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

Министр обороны Антти Хяккянен заблокировал продажу недвижимости в Иломантси, городе вблизи российской границы, компании, которая частично принадлежит РФ, говорится в заявлении.

Решение было принято после оценки того, что использование имущества может "помешать организации национальной обороны, наблюдению и защите территориальной целостности и обеспечению национальной безопасности", – подчеркнуло правительство.

Этому предшествовали аналогичные решения в октябре, когда Финляндия заблокировала продажу трех объектов недвижимости российским покупателям. Хельсинки усилил контроль за такими сделками, предоставив властям более широкие полномочия останавливать операции с недвижимостью из соображений нацбезопасности.

Правительство также заблокировало две сделки с недвижимостью в Соткамо, ведь она была продана дважды с участием разных компаний одного владельца, а покупатель не предоставил необходимую информацию властям, говорится в сообщении.

Ранее суд финской провинции Северная Карелия приговорил к условному лишению свободы мужчину, который в октябре 2022 года пытался провезти через пункт пропуска на границе с Россией Ниирала подсанкционные товары.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Министерство иностранных дел Финляндии получило более 500 запросов на исключения из санкций против России, из которых 200 были одобрены.

МИД Финляндии запустил открытый для всех онлайн-курс о международных санкциях, в том числе против России, чтобы повысить знания финнов об этом инструменте.