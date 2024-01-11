У Суді ЄС звинуватили Польщу і Чехію у порушенні виборчого права Євросоюзу

Польща і Чехія порушили законодавство ЄС, відмовивши іншим громадянам Євросоюзу, які не є громадянами цих двох країн, але проживають на їхній території, у праві бути членами політичних партій.

Такого висновку дійшов генеральний адвокат Суду ЄС Жан Рішар де ла Тур, повідомляє "Європейська правда".

"Відмовляючи у наданні права на членство в політичній партії громадянам ЄС, які не є громадянами Польщі або Чехії, але проживають у цих країнах, ці держави-члени порушили виборче законодавство Європейського Союзу", – йдеться у висновку адвоката.

Чинне законодавство Польщі та Чехії надає право бути членом політичної партії лише громадянам цих країн. Як наслідок, на думку Єврокомісії, громадяни ЄС, які проживають у цих країнах-членах, але не є їхніми громадянами, не можуть реалізувати своє право бути кандидатами на місцевих та європейських виборах на тих самих умовах, що й громадяни Польщі та Чехії.

Вважаючи, що така ситуація призводить до дискримінації за національною ознакою, несумісної зі статтею 22 Договору про ЄС, Єврокомісія подала два позови проти Польщі та Чехії до Суду Європейського Союзу.

Висновок генерального адвоката є прелюдією до винесення рішення у справі. Суд ЄС може погодитися з ним, і часто так і відбувається, але може також винести зовсім інше рішення.

Нагадаємо, у 2021 році Суд Євросоюзу зобов'язав Польщу виплачувати Європейській комісії штраф у розмірі один мільйон євро на день за відмову призупинити застосування законодавства про повноваження тодішньої Дисциплінарної палати Верховного суду – яка, на думку суддів, суперечила верховенству права й праву Євросоюзу.

У грудні 2023 року польський Конституційний суд оголосив неконституційними правила Європейського Союзу, на підставі яких Суд ЄС раніше наклав на Польщу штрафні санкції у справах про шахту в Турові й колишньої Дисциплінарної палати Верховного суду.