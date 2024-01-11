В Суде ЕС обвинили Польшу и Чехию в нарушении избирательного права Евросоюза

Польша и Чехия нарушили законодательство ЕС, отказав другим гражданам Евросоюза, которые не являются гражданами этих двух стран, но проживают на их территории, в праве быть членами политических партий.

К такому выводу пришел генеральный адвокат Суда ЕС Жан Ришар де ла Тур, сообщает "Европейская правда".

"Отказывая в предоставлении права на членство в политической партии гражданам ЕС, которые не являются гражданами Польши или Чехии, но проживают в этих странах, эти государства-члены нарушили избирательное законодательство Европейского Союза", – говорится в заключении адвоката.

Действующее законодательство Польши и Чехии дает право быть членом политической партии только гражданам этих стран. Как следствие, по мнению Еврокомиссии, граждане ЕС, проживающие в этих странах-членах, но не являющиеся их гражданами, не могут реализовать свое право быть кандидатами на местных и европейских выборах на тех же условиях, что и граждане Польши и Чехии.

Считая, что такая ситуация приводит к дискриминации по национальному признаку, несовместимой со статьей 22 Договора о ЕС, Еврокомиссия подала два иска против Польши и Чехии в Суд Европейского Союза.

Заключение генерального адвоката является прелюдией к вынесению решения по делу. Суд ЕС может согласиться с ним, и часто так и происходит, но может также вынести совсем другое решение.

Напомним, в 2021 году Суд Евросоюза обязал Польшу выплачивать Европейской комиссии штраф в размере одного миллиона евро в день за отказ приостановить применение законодательства о полномочиях тогдашней Дисциплинарной палаты Верховного суда – которая, по мнению судей, противоречила верховенству права и праву Евросоюза.

В декабре 2023 года польский Конституционный суд объявил неконституционными правила Европейского Союза, на основании которых Суд ЕС ранее наложил на Польшу штрафные санкции по делам о шахте в Турове и бывшей Дисциплинарной палате Верховного суда.