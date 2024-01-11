МЗС підтвердило зустріч Кулеби та Єрмака з Сійярто в Ужгороді

В МЗС підтвердили, що на 29 січня в Ужгороді запланована зустріч глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн.

"Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", – заявив Ніколенко.

Раніше про заплановану зустріч повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він також сказав, що на ній обговорюватимуть підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським.

Він нагадав, що мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої він сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Раніше в Офісі президента України заявили, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.