МИД подтвердил встречу Кулебы и Ермака с Сийярто в Ужгороде

В МИД подтвердили, что на 29 января в Ужгороде запланирована встреча главы МИД Венгрии Петера Сийярто с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, переговоры станут продолжением недавних политических контактов двух стран.

"Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений", – заявил Николенко.

Ранее о запланированной встрече сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он также сказал, что на ней будут обсуждать подготовку к встрече премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он напомнил, что провел разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого он сказал, что встреча Зеленского с Орбаном будет иметь смысл, "если это может дать результат".

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что возможные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут касаться широкого спектра двусторонних отношений.