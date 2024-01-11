Іспанська міністерка не виключила можливість стати єврокомісаркою

Міністерка енергетики та клімату Іспанії Тереза Рібера не виключила, що може піти у виконавчу владу Євросоюзу після майбутніх європейських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала агентству Reuters.

На питання, чи може вона виключити можливість того, що після червневих виборів вона стане кандидаткою на посаду представника Іспанії в Єврокомісії, Рібера сказала: "Я роблю те, що каже мені мій бос (прем'єр Іспанії Педро Санчес)".

"Мені дуже комфортно в Іспанії, і я думаю, що дуже важливо продовжувати консолідувати порядок денний в Іспанії", – сказала вона, додавши, що це залежить не тільки від неї.

Рібера очолює "зелений" порядок денний Іспанії з 2018 року, відстоюючи енергетичну модель, засновану на відновлюваних джерелах енергії, таких як сонячна та вітрова енергетика, і одночасно виступаючи за поступову відмову від атомних електростанцій в країні.

Вона стала однією з європейських лідерок у сфері зміни клімату, а під час головування Іспанії в ЄС була ключовим голосом на конференції з питань зміни клімату COP28 в Дубаї. Їй також вдалося залучити майже всі країни ЄС до реформи енергетичного ринку.

Після того, як міністерка економіки Іспанії Надя Кальвіно очолила Європейський інвестиційний банк, Рібера розглядається як потенційна кандидатка на посаду представника Іспанії в Єврокомісії завдяки своєму міжнародному профілю та сильній ролі в уряді Іспанії.

Раніше ЗМІ повідомили, що єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс сподівається стати наступним генеральним секретарем Ради Європи.

Бельгієць Рейндерс раніше висловлював зацікавленість у тому, щоб залишитися в наступному складі Єврокомісії.

Але нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту в червні від партії "Реформаторський рух", членом якої також є Рейндерс.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 2024 рік є "ключовим роком для демократії", оскільки відбудуться вибори до Європарламенту на тлі серйозних викликів, що стоять перед континентом насамперед через агресію РФ проти України.