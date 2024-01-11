Испанский министр не исключила возможность стать еврокомиссаром

Министр энергетики и климата Испании Тереза Рибера не исключила, что может пойти в исполнительную власть Евросоюза после предстоящих европейских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала агентству Reuters.

На вопрос, может ли она исключить возможность того, что после июньских выборов она станет кандидатом на должность представителя Испании в Еврокомиссии, Рибера сказала: "Я делаю то, что говорит мне мой босс (премьер Испании Педро Санчес)".

"Мне очень комфортно в Испании, и я думаю, что очень важно продолжать консолидировать повестку дня в Испании", – сказала она, добавив, что это зависит не только от нее.

Рибера возглавляет "зеленую" повестку дня Испании с 2018 года, отстаивая энергетическую модель, основанную на возобновляемых источниках энергии, таких как солнечная и ветровая энергетика, и одновременно выступая за постепенный отказ от атомных электростанций в стране.

Она стала одним из европейских лидеров в сфере изменения климата, а во время председательства Испании в ЕС была ключевым голосом на конференции по вопросам изменения климата COP28 в Дубае. Ей также удалось привлечь почти все страны ЕС к реформе энергетического рынка.

После того, как министр экономики Надя Кальвино возглавила Европейский инвестиционный банк, Рибера рассматривается как потенциальный кандидат на должность представителя Испании в Еврокомиссии благодаря своему международному профилю и сильной роли в правительстве Испании.

Ранее СМИ сообщили, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс надеется стать следующим генеральным секретарем Совета Европы.

Бельгиец Рейндерс ранее выражал заинтересованность в том, чтобы остаться в следующем составе Еврокомиссии.

Но недавно президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будет баллотироваться на выборах в Европарламент в июне от партии "Реформаторское движение", членом которой также является Рейндерс.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом прежде всего из-за агрессии РФ против Украины.