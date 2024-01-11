В ЄС хочуть посилення закону про забруднення мікропластиком після витоку в Іспанії

Деякі законодавці Європейського Союзу наполягають на посиленні запланованого закону про забруднення мікропластиком після того, як мільйони пластикових гранул викинуло на узбережжя північно-західного регіону Іспанії Галісії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Крихітні пластикові гранули використовуються для виробництва предметів повсякденного вжитку – від пляшок з водою до пакетів для покупок. Вони також становлять екологічну загрозу, збільшуючи кількість пластику в океанах, і їх дуже важко прибирати через крихітний розмір.

За даними Європейського хімічного агентства, ЄС розробляє закон для запобігання витоку гранул, 176 тисяч метричних тонн яких щороку випадково потрапляють у навколишнє середовище.

Жоао Альбукерке, провідний переговірник від Європарламенту щодо нового закону, заявив у четвер, що він запропонував розширити вимоги до компаній щодо запобігання витокам, включивши до них також сектор судноплавства – особливо після інциденту в Галісії.

"Це стало надзвичайно актуальним. Цих драм майже завжди можна уникнути", – заявив Альбукерке на засіданні комітету Європарламенту.

Його пропозиція також розширює сферу дії закону, поширюючи його не лише на пелети, але й на пластикові пластівці, порошки і пил, що використовуються для виробництва продукції.

Парламент поспішає узгодити свою переговорну позицію, щоб дати переговорам з країнами ЄС шанс завершити роботу над законом до виборів в Євросоюзі у червні.

Зелені та ліберальні депутати підтримали посилення заходів у четвер. Правоцентристська Європейська народна партія чинила опір деяким з них, зокрема спробі Альбукерке збільшити кількість охоплених компаній.

Мільйони гранул, викинутих на берег Іспанії, походять щонайменше з одного контейнера, який впав з судна біля берегів сусідньої Португалії минулого місяця.

Мікропластик був знайдений в організмі людини, полярних морських льодах і найглибших океанських жолобах, і може вбивати птахів і черепах, які ним харчуються.

Європейська комісія заявила, що її початкова пропозиція щодо закону не стосувалася морського транспорту, оскільки екологічними питаннями міжнародного судноплавства займається Міжнародна морська організація. Однак вона припустила, що закон може бути посилений, щоб принаймні охопити забруднення пластиком під час подорожей у межах ЄС.

У листопаді європарламентарі та держави-члени Європейського Союзу домовились про перегляд правил транспортування відходів та припинення експорту певних видів відходів до третіх країн, які не можуть їх належним чином переробити.

У 2021 році Європейська комісія запропонувала переглянути правила ЄС щодо перевезень відходів, щоб ускладнити країнам-членам можливість вивозити сміття в бідніші країни.