В ЕС хотят ужесточения закона о загрязнении микропластиком после утечки в Испании

Некоторые законодатели Европейского Союза настаивают на ужесточении запланированного закона о загрязнении микропластиком после того, как миллионы пластиковых гранул выбросило на побережье северо-западного региона Испании Галисии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Крошечные пластиковые гранулы используются для производства предметов повседневного потребления – от бутылок для воды до пакетов для покупок. Они также представляют экологическую угрозу, увеличивая количество пластика в океанах, и их очень трудно убирать из-за крошечного размера.

По данным Европейского химического агентства, ЕС разрабатывает закон для предотвращения утечки гранул, 176 тысяч метрических тонн которых ежегодно случайно попадают в окружающую среду.

🐚⚠️DESASTRE ECOLÓGICO EN GALICIA. Millones de de pellets de plástico llegan a las costas contaminando el ecosistema marino.

¿Qué está haciendo la @Xunta y @mitecogob?

Exigimos un plan de acción y contingencia por contaminación marina y acciones legales contra los responsables. pic.twitter.com/6PgtBMv8ux — Greenpeace España (@greenpeace_esp) January 5, 2024

Жоао Альбукерке, ведущий переговорщик от Европарламента по новому закону, заявил в четверг, что он предложил расширить требования к компаниям по предотвращению утечек, включив в них также сектор судоходства – особенно после инцидента в Галисии.

"Это стало чрезвычайно актуальным. Этих драм почти всегда можно избежать", – заявил Альбукерке на заседании комитета Европарламента.

ФОТО: Europa Press

Его предложение также расширяет сферу действия закона, распространяя его не только на пеллеты, но и на пластиковые хлопья, порошки и пыль, используемые для производства продукции.

Парламент спешит согласовать свою переговорную позицию, чтобы дать переговорам со странами ЕС шанс завершить работу над законом до выборов в Евросоюзе в июне.

Зеленые и либеральные депутаты поддержали ужесточение мер в четверг. Правоцентристская Европейская народная партия сопротивлялась некоторым из них, в частности попытке Альбукерке увеличить количество охваченных компаний.

Миллионы гранул, выброшенных на берег Испании, происходят по меньшей мере из одного контейнера, который упал с судна у берегов соседней Португалии в прошлом месяце.

Микропластик был найден в организме человека, полярных морских льдах и самых глубоких океанских желобах, и может убивать птиц и черепах, попадая в организм с пищей.

Европейская комиссия заявила, что ее первоначальное предложение по закону не касалось морского транспорта, поскольку экологическими вопросами международного судоходства занимается Международная морская организация. Однако она предположила, что закон может быть усилен, чтобы по крайней мере охватить загрязнение пластиком во время путешествий в пределах ЕС.

В ноябре европарламентарии и государства-члены Европейского Союза договорились о пересмотре правил транспортировки отходов и прекращении экспорта определенных видов отходов в третьи страны, которые не могут их должным образом переработать.

В 2021 году Европейская комиссия предложила пересмотреть правила ЕС по перевозкам отходов, чтобы усложнить странам-членам возможность вывозить мусор в более бедные страны.