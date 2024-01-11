У Німеччині хочуть скасувати державне фінансування для гомеопатичного лікування

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах хоче скасувати фінансування гомеопатичного лікування з боку державної системи медичного страхування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

"Гомеопатія не має сенсу як пільга медичного страхування. Основою нашої політики повинні бути наукові докази", – заявив Лаутербах.

"Ми також не можемо боротися зі зміною клімату за допомогою палиць", – додав він.

Гомеопатичні ліки зазвичай засновані на рослинних, мінеральних і тваринних речовинах, які масово розводять і упаковують у вигляді пігулок, кремів, гелів і таблеток.

Науковий консенсус полягає в тому, що гомеопатичне лікування не має доведених результатів для здоров'я пацієнта, окрім ефекту плацебо.

Як повідомив у середу ввечері журнал Der Spiegel, міністерство Лаутербаха надіслало іншим міністрам рекомендаційний документ, в якому викладено, де можна заощадити кошти в системі обов'язкового медичного страхування в Німеччині.

У документі, зокрема, йдеться, що "послуги, які не мають медично підтвердженої користі, не повинні фінансуватися зі страхових фондів".

"З цієї причини ми вилучимо можливість для лікарняних кас включати гомеопатичні та антропософські послуги в свої статути, тим самим уникаючи зайвих витрат з боку лікарняних кас", – сказано в документі.

У жовтні 2022 року Лаутербах вже заявляв, що розглядає можливість скасування гомеопатії як послуги медичного страхування. "Хоча гомеопатія не є значною з точки зору витрат, їй не місце в науково обґрунтованій політиці охорони здоров'я", – сказав він тоді в інтерв'ю Der Spiegel.

Раніше федеральний уряд Німеччини підтримав запропонований Міністерством охорони здоров’я законопроєкт про легалізацію канабісу попри опозицію представників поліції та медичної сфери.

Однак легалізацію канабісу поки відклали.