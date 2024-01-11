В Германии хотят отменить государственное финансирование для гомеопатического лечения

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах хочет отменить финансирование гомеопатического лечения со стороны государственной системы медицинского страхования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

"Гомеопатия не имеет смысла как льгота медицинского страхования. Основой нашей политики должны быть научные доказательства", – заявил Лаутербах.

"Мы также не можем бороться с изменением климата с помощью палок", – добавил он.

Гомеопатические лекарства обычно основаны на растительных, минеральных и животных веществах, которые упаковывают в виде таблеток, кремов, гелей и таблеток.

Научный консенсус заключается в том, что гомеопатическое лечение не имеет доказанных результатов для здоровья пациента, кроме эффекта плацебо.

Как сообщил в среду вечером журнал Der Spiegel, министерство Лаутербаха направило другим министрам рекомендательный документ, в котором изложено, где можно сэкономить средства в системе обязательного медицинского страхования в Германии.

В документе, в частности, говорится, что "услуги, которые не имеют медицински подтвержденной пользы, не должны финансироваться из страховых фондов".

"По этой причине мы изымем возможность для больничных касс включать гомеопатические и антропософские услуги в свои уставы, тем самым избегая лишних расходов со стороны больничных касс", – сказано в документе.

В октябре 2022 года Лаутербах уже заявлял, что рассматривает возможность отмены гомеопатии как услуги медицинского страхования. "Хотя гомеопатия не является значительной с точки зрения затрат, ей не место в научно обоснованной политике здравоохранения", – сказал он тогда в интервью Der Spiegel.

Ранее федеральное правительство Германии поддержало предложенный Министерством здравоохранения законопроект о легализации каннабиса, несмотря на оппозицию представителей полиции и медицинской сферы.

Однако легализацию каннабиса пока отложили.