КНДР другий день поспіль влаштовує провокацію зі стрільбами біля Південної Кореї

Північна Корея удень у суботу, 6 січня, випустила кількадесят артилерійських снарядів у води поблизу південнокорейської групи островів Йонпхьондо.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Yonhap, заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Згідно з даними Сеула, КНДР протягом години, починаючи з 16:00 за місцевим часом, випустила близько 60 артилерійських снарядів біля свого південно-західного узбережжя.

Південна Корея закликала Пхеньян припинити обстріли, "які загрожують миру на Корейському півострові й посилюють напруженість".

Напередодні КНДР також випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських західних прикордонних островів, спонукавши Південну Корею та США провести спільні навчання біля північнокорейського кордону.

Сеул вказує, що дії Пхеньяна є порушенням двосторонньої угоди від 2018 року про встановлення морської буферної зони, покликаної запобігти конфліктам.

Обстріли відбулись після попереджень КНДР про те, що вона нарощує свій військовий арсенал у межах підготовки до війни, яка може "спалахнути в будь-який момент".

Протягом минулого року Північна Корея закріпила ядерну політику в своїй конституції, запустила супутник-шпигун і здійснила запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети.