Німці розділилися у питанні заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

Питання про потенційну заборону ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") розділило німців.

Про це свідчать результати опитування інституту дослідження ринку та громадської думки Ipsos, які наводить Welt, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 42% респондентів висловилися б за початок процедури заборони "АдН", 42% – проти.

При цьому існують чіткі відмінності між поглядами жителів Західної та Східної Німеччини. Якщо на Заході 45% опитаних виступають за процедуру, а 40% – проти, то на Сході лише 32% підтримують процедуру заборони "АдН", а 51% – проти.

Згідно з опитуванням, найбільшу підтримку процедура заборони "АдН" має серед прихильників Зелених: 71% з них виступають за, 19% – проти. За ними йдуть прихильники СДПН (64% за, 26% проти) та прихильники лівих сил (63% за, 29% проти).

Навіть серед прихильників ХДС/ХСС більше половини опитаних виступають за заборону (53% за, 38% проти). Серед прихильників Вільної демократичної партії – 46% за і 41% проти. Серед прихильників "АдН" 3% виступають за заборону партії, тоді як 95% – проти.

Ipsos провів онлайн-опитування 2000 виборців віком від 18 до 75 років у Німеччині з 5 по 7 січня, репрезентативно зважених за віком, статтю, освітою, регіоном та поведінкою під час голосування на останніх федеральних виборах.

Нагадаємо, у другій половині 2023 року ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

Вже три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.

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