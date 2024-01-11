Немцы разделились в вопросе запрета ультраправой "Альтернативы для Германии"

Вопрос о потенциальном запрете ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) разделил немцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования рынка и общественного мнения Ipsos, которые приводит Welt, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, 42% респондентов высказались за начало процедуры запрета АдГ, 42% – против.

При этом есть четкие различия между взглядами жителей Западной и Восточной Германии. Если на Западе 45% опрошенных выступают за процедуру, а 40% против, то на Востоке лишь 32% поддерживают процедуру запрета АдГ, а 51% против.

Согласно опросу, наибольшую поддержку процедура запрета АдГ имеет среди сторонников "Зеленых": 71% из них выступают за процедуру, 19% – против. За ними следуют сторонники СДПГ (64% за, 26% против) и сторонники левых сил (63% за, 29% против).

Даже среди сторонников ХДС/ХСС более половины опрошенных выступают за запрет (53% за, 38% против). Среди сторонников Свободной демократической партии – 46% за и 41% против запрета. Среди сторонников АдГ 3% выступают за запрет партии, тогда как 95% – против.

Ipsos провел онлайн-опрос 2000 избирателей в возрасте от 18 до 75 лет в Германии с 5 по 7 января, репрезентативно представленных по возрасту, полу, образованию, региону и поведению во время голосования на последних федеральных выборах.

Напомним, во второй половине 2023 года ультраправая "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем.

Уже три федеральные земли объявили партию правоэкстремистской.

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