В Исландии начали мониторинг самого активного вулкана страны из-за угрозы извержения

Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии 11 января начал усиленное наблюдение за вулканом Гримсвотн на юге страны из-за роста его активности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reykjavik Grapevine.

Исландские власти объявили так называемую фазу неопределенности относительно Гримсвотна из-за йокульлауп, который продолжается последние несколько дней. Это исландское слово, которым называют характерные для тамошних вулканов паводки в результате извержения под ледником.

Кроме йокульлаупа, в районе Гримсвотна утром 11 января зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 – самое большое с начала наблюдений в 1991 году.

Исландский геолог Магнус Туми Гудмундссон считает, что вулкан сейчас находится в периоде повышенной активности, который может длиться от 60 до 80 лет.

Последний раз йокульлауп в Гримсвотни произошел в 2004 году. Ранее после него по меньшей мере дважды – в 1934 и 1922 годах – наступало извержение вулкана. В то же время "ледниковые наводнения" случались и без извержения, например в 2021 и 2022-м.

Напомним, что 18-22 декабря прошлого года на исландском полуострове Рейкьянес продолжалось извержение вулкана, которое было более интенсивным, чем предыдущие извержения в этой части Исландии.

Были опасения, что поток лавы пойдет в направлении города, поэтому Гриндавик пытались заблаговременно защитить с помощью стен. Местных жителей несколько раз эвакуировали – на этапах ожидания извержения и тогда, когда оно наконец началось.

В недели, предшествовавшие извержению, этот район страдал от значительных подземных толчков, в результате чего на дорогах появились глубокие трещины и пострадали дома многих жителей Гриндавика.