Литовські фермери планують подальші протести проти політики уряду

Сільськогосподарська рада Литви вирішила продовжити протести фермерів, що відбулися в понеділок, та запланувала нові мітинги на кінець січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

У своїй заяві Сільськогосподарська рада Литви зазначила, що не має іншого вибору, окрім як розпочати другий етап протестів, коли до Вільнюса прибуде сільськогосподарська техніка.

"Ця акція вимагатиме максимальної концентрації та зусиль від нашої фермерської спільноти", – йдеться в заяві.

Голова ради повідомив радіо LRT, що фермери планують зібратися у Вільнюсі 23-26 січня.

У понеділок фермери по всій Литві запалили багаття на знак протесту проти аграрної політики уряду, підвищення акцизів на скраплений газ, відновлення багаторічних луків, а також закликали до вирішення молочної кризи та інших проблем.

Раніше у багатьох містах Німеччини, включно зі столицею, 8 січня пройшли акції протесту фермерів, які вимагають від уряду зберегти субсидії, які наразі діють для них.

Також повідомляли, що в кількох румунських містах, в тому числі у Бухаресті, перевізники та фермери організували протестні акції на дорогах, висловлюючи невдоволення останніми законодавчими змінами.

Водночас у Польщі 6 січня було оголошено про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", аби ті призупинили блокування пункту пропуску з Україною в Медиці.