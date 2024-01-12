Литовские фермеры планируют дальнейшие протесты против политики правительства

Сельскохозяйственный совет Литвы решил продолжить протесты фермеров, состоявшиеся в понедельник, и запланировал новые митинги на конец января.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

В своем заявлении Сельскохозяйственный совет Литвы отметил, что не имеет другого выбора, кроме как начать второй этап протестов, когда в Вильнюс прибудет сельскохозяйственная техника.

"Эта акция потребует максимальной концентрации и усилий от нашего фермерского сообщества", – говорится в заявлении.

Председатель совета сообщил радио LRT, что фермеры планируют собраться в Вильнюсе 23-26 января.

В понедельник фермеры по всей Литве зажгли костры в знак протеста против аграрной политики правительства, повышения акцизов на сжиженный газ, восстановления многолетних лугов, а также призвали к решению молочного кризиса и других проблем.

Во многих городах Германии, включая столицу, 8 января прошли акции протеста фермеров, которые требуют от правительства сохранить субсидии, которые сейчас действуют для них.

Также сообщалось, что в нескольких румынских городах, в том числе в Бухаресте, перевозчики и фермеры организовали протестные акции на дорогах, выражая недовольство последними законодательными изменениями.