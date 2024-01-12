У Британії заявили, що нові удари по Ємену не плануються

Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі заявив після операції союзників проти хуситів у Ємені, що нові удари наразі не плануються.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю BBC Breakfast.

"Ми були впевнені, що ці обмежені, пропорційні, необхідні удари, які були завдані минулої ночі, були потрібні, щоб підірвати здатність хуситів атакувати наші військові кораблі, які захищають судноплавство в Червоному морі", – зазначив британський міністр.

За його словами, ця операція "була виключно актом самооборони".

Хіппі додав, що подальших ударів по Ємену "найближчим часом не планують".

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Зокрема, у Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об’єктах хуситів.

У Нідерландах заявили, що надавали технічну підтримку під час операції.

Це сталося після того, як у вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.