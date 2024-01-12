В Британии заявили, что новые удары по Йемену не планируются

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил после операции союзников против хуситов в Йемене, что новые удары пока не планируются.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью BBC Breakfast.

"Мы были уверены, что эти ограниченные, пропорциональные, необходимые удары, которые были нанесены прошлой ночью, были нужны, чтобы подорвать способность хуситов атаковать наши военные корабли, которые защищают судоходство в Красном море", – отметил британский министр.

По его словам, эта операция "была исключительно актом самообороны".

Хиппи добавил, что дальнейшие удары по Йемену "в ближайшее время не планируют".

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.

В Нидерландах заявили, что оказывали техническую поддержку во время операции.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.