Финские пограничники признают, что не могут на 100% предотвратить приход мигрантов из РФ через лес

В Пограничной службе Финляндии признали, что несмотря на все их старания, случаи несанкционированного пересечения границы из России могут повторяться, потому что пристально следить за границей такой протяженности фактически невозможно.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом Пограничная служба сообщила в комментарии СМИ после второго за последние дни незамеченного пересечения границы группой мигрантов через лес.

Представитель Пограничной службы Марко Саарекс отметил, что полностью предотвратить пересечение границы по всей ее протяженности – около 1300 км – практически невозможно, и подобные случаи могут стать более массовым явлением.

"Такая угроза есть, и это было понятно, с тех пор как такое явление появилось на официальных пунктах пересечения... Предотвратить это практически невозможно, если учитывать протяженность восточной границы и имеющиеся человеческие ресурсы. Мы не имеем такого количества сотрудников, чтобы патрули дежурили через каждые 50 метров", – пояснил он, добавив, что в этом смысле бдительность местных жителей также играет важную роль.

"Мы усилим контроль на границе, мы будем задерживать людей, если будут новые такие случаи, и вести расследование – что уже происходит", – добавил Марко Саарекс.

Он добавил, что есть разведданные о присутствии с российской стороны неподалеку от границы "значительного количества" людей, которые ищут способы попасть в Финляндию или транзитом через Финляндию в другие страны Европы.

Напомним, в четверг 11 граждан Ирака смогли незаметно попасть на территорию Финляндии в районе Лаппеенранты и попросили об убежище. Перед тем в среду, впервые за долгое время, такой случай произошел в другом месте на 80 км севернее – границу перешли четверо искателей убежища.

Эти два случая являются новым развитием событий на российско-финской границе. До этого времени искатели убежища прибывали на финскую границу только через КПП на велосипедах, пока Финляндия не приняла решение о закрытии пунктов пропуска.

Как известно, утром в пятницу правительство в очередной раз продлило срок закрытия всех КПП на границе с Россией до 11 февраля.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".