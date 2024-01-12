В Норвегии спорят из-за разрешения сбрасывать отходы во фьорды

Норвежская частная компания Nordic Mining получила разрешение на захоронение отходов в одном из фьордов, что вызвало критику местных экологов и беспокойство последствиями для окружающей среды.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Две норвежские экологические группы подали иск против правительства Норвегии, требуя запретить выдачу лицензий на утилизацию отходов во фьордах. Спор тянулся 15 лет и завершился победой правительства.

Теперь экоорганизации должны заплатить около 130 тысяч евро, а Nordic Mining сможет захоронить 170 миллионов тонн горнодобывающих отходов на дне фьорда Фьорде, что на юго-западе Норвегии.

Nordic Mining планирует добывать гранат – уникальный минерал, который используется как абразив, – и рутил – оксидный минерал, используемый, в частности, в краске, косметике, медицинских имплантатах и искусственных суставах.

Компания получила разрешение на утилизацию четырех миллионов тонн отходов в год, но ее генеральный директор Ивар Фоссум заявил, что фактически планируют утилизировать 1,2 миллиона тонн в год. Площадь, предназначенная для захоронения, составляет четыре квадратных километра, что покрывает 4% дна фьорда.

Решение раскритиковали не только экологи, которые подавали иск, но и Норвежский институт морских исследований, который консультировал правительство в этом вопросе и дал отрицательное заключение по захоронению отходов.

По словам старшего научного сотрудника института Гейра Хузе, фьорд Фьорде является важным местом размножения трески, а также маршрутом миграции лосося. В случае захоронения отходов есть риск, что они "распространятся за пределы фьорда с неизвестными последствиями", считает он.

Правительство Норвегии пока не комментировало ситуацию. Истцы еще могут обжаловать решение суда в апелляции, но говорят, что не имеют для этого денег.

Ранее на этой неделе парламент Норвегии одобрил еще одну экологически противоречивую инициативу – разрешил коммерческую глубоководную добычу полезных ископаемых на морском дне, несмотря на предостережения, что это может нанести вред морской жизни.