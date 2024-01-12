Спецпредставитель США подняла в Киеве вопрос назначения главы Счетной палаты вопреки G7

Специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер обсудила с представителями украинской власти сомнительное назначение руководительницы Счетной палаты.

Об этом она заявила во время визита в Украину, отвечая на вопрос "Европейской правды".

"Мы говорили (на официальных встречах) о Счетной палате", – заявила спецпредставитель США.

Как известно, Верховная Рада 10 января назначила председателем Счетной палаты Ольгу Песчанскую, не дожидаясь завершения реформы этого органа и вопреки многочисленным предупреждениям США и других членов G7, что позволило избежать проверок этой кандидатуры.

Пенни Прицкер подчеркнула важность таких проверок.

"Мы говорили с украинскими чиновниками о важности не только принимать законы, и не только назначать людей на должности, но также обеспечивать, что есть достаточная процедура проверки, необходимый "скрининг" кандидатов, чтобы и украинцы, и не только украинцы имели доверие к тому надзору, который осуществляют украинские институты", – пояснила она.

Впрочем, представитель правительства США не стала уточнять ожидания Вашингтона по этому поводу, отметив лишь, что Соединенные Штаты "не будут молчать" в случае других назначений без проверки.

Пенни Прицкер, впрочем, выразила в целом положительную оценку относительно украинских реформ.

"Цель визита – выразить восхищение тем прогрессом, который осуществила Украина в части антикоррупционного законодательства перед началом переговоров с ЕС", – заявила, в частности, она.

Как сообщалось, спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины прибыла в Киев в сопровождении бизнес-делегации.