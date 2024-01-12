Посол Литвы: Украина уже в этом году почувствует влияние решения о начале переговоров с ЕС

Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас предполагает, что Украина уже в 2024 году начнет чувствовать трансформационное влияние решения о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом говорится в колонке дипломата для "Европейской правды", в которой он поделился своими ожиданиями от грядущего года.

Сарапинас назвал решение декабрьского саммита лидеров ЕС историческим и отметил, что его "трансформационная сила" должна начать раскрываться уже в этом году.

"Отныне процесс вступления будет структурирован по 35 разделам в ключевых сферах политики. В каждом из них украинское правительство будет иметь четкие ориентиры для достижения", – пишет посол.

Он пояснил, что полное внедрение этих реформ позволит Украине сделать прозрачными государственные институты, побороть коррупцию и избавиться от пережитков советского стиля управления, которые сейчас являются препятствием для развития страны.

"По опыту Литвы, прохождение такой комплексной проверки со стороны институтов ЕС стало одним из самых больших достижений – как для нас, так и для других стран-новичков ЕС. Потому что это создало условия для дальнейшего экономического роста, модернизации и иностранных инвестиций", – отметил посол Литвы.

Он добавил, что для движения в НАТО такую роль будет играть Годовая национальная программа.

"Членство Украины в НАТО – это уже не вопрос "если", а вопрос "когда". Понятно, что посольство Литвы в Киеве, которое выполняет роль контактного посольства НАТО, будет способствовать этому процессу", – пишет Вальдемарас Сарапинас.

Посол предполагает, что впереди Украину ждет тяжелый год, но украинскому обществу важно не терять сплоченности и веры в победу.

Полный текст читайте здесь: "Кровь, труд, слезы и пот". Как Украина будет идти к победе и в ЕС с НАТО в 2024 году.