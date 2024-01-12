У Лукашенка тимчасово підвищили мита на шампуні й зубні пасти з країн "англосаксонської групи"

Білорусь на понад шість місяців запровадила підвищені мита на групу товарів для особистої гігієни "з країн англосаксонської групи" і пояснює це захистом своїх інтересів.

Як пише "Європейська правда", оголошення про це опублікували у Телеграм-каналі "Пул Первого", який є фактично ресурсом пресслужби самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Підписаний Лукашенком указ передбачає, що до 30 червня включно будуть діяти підвищені ставки ввізних мит (35% від митної вартості) на шампуні, інші засоби догляду за волоссям та засоби для чищення зубів "з країн англосаксонської групи", а саме США, Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

"Указ спрямований на захист економічних інтересів Білорусі та створює умови для заміщення відповідного імпорту товарами, виробленими у Євразійському економічному союзі", – пояснили у Лукашенка.

Також цього тижня у Мінську заявили, що не будуть запрошувати спостерігачів від ОБСЄ на майбутні парламентські й місцеві "вибори".

Нагадаємо, нещодавно США оголосили санкції проти 11 юридичних і восьми фізичних осіб у Білорусі за причетність до репресій, корупційного фінансового збагачення режиму Александра Лукашенка та співучасть у війні Росії проти України.