Беларусь временно повысила пошлины на шампуни и пасты из стран "англосаксонской группы"

Беларусь более чем на шесть месяцев ввела повышенные пошлины на группу товаров для личной гигиены "из стран англосаксонской группы" и объясняет это защитой своих интересов.

Как пишет "Европейская правда", объявление об этом опубликовали в Телеграмм-канале "Пул Первого", который является фактически ресурсом пресс-службы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Подписанный Лукашенко указ предусматривает, что до 30 июня включительно будут действовать повышенные ставки ввозных пошлин (35% от таможенной стоимости) на шампуни, другие средства ухода за волосами и средства для чистки зубов "из стран англосаксонской группы", а именно США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

"Указ направлен на защиту экономических интересов Беларуси и создает условия для замещения соответствующего импорта товарами, произведенными в Евразийском экономическом союзе", – пояснили у Лукашенко.

Также на этой неделе в Минске заявили, что не будут приглашать наблюдателей от ОБСЕ на предстоящие парламентские и местные "выборы".

Напомним, недавно США объявили санкции против 11 юридических и восьми физических лиц в Беларуси за причастность к репрессиям, коррупционному финансовому обогащению режима Александра Лукашенко и соучастие в войне России против Украины.