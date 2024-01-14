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Каллас: Естонія не буде видавати українських чоловіків мобілізаційного віку 

Неділя, 14 січня 2024, 14:21

Прем’єрка Естонії Кая Каллас запевнила, що її держава не видаватиме українських чоловіків мобілізаційного віку. 

Про це вона розповіла в інтерв’ю The Kyiv Independent, пише "Європейська правда".

За словами Каллас, вона обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в Таллінн цього тижня.

"Президент Зеленський говорив про те, що є люди, які перебувають на полі бою, а є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад, в Естонії", – сказала вона. 

Прем’єрка зазначила, що якщо ці люди дотримуються правил, то вони мають повне право перебувати в Естонії.

"Тому ми точно не будемо робити нічого з нашого боку, щоб видати цих людей. Це справа України – звернутися до людей, які тут перебувають, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині", – заявила Каллас.

Раніше глава МВС Естонії заявляв, що якби Україна звернулася до Естонії з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, "нам було б досить складно відмовити".

Заяву естонський міністр зробив після того, як у кількох німецьких виданнях вийшло інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном.  

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що міністр Рустем Умєров закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть.

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