Каллас: Эстония не будет выдавать украинских мужчин мобилизационного возраста

Премьер Эстонии Кая Каллас заверила, что ее государство не будет выдавать украинских мужчин мобилизационного возраста.

Об этом она рассказала в интервью The Kyiv Independent, пишет "Европейская правда".

По словам Каллас, она обсуждала этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Таллинн на этой неделе.

"Президент Зеленский говорил о том, что есть люди, которые находятся на поле боя, а есть люди, которые платят налоги Украине, чтобы вы могли финансировать солдат, которые находятся на поле боя. Но есть также люди, которые находятся в других странах, например, в Эстонии", – сказала она.

Премьер отметила, что если эти люди соблюдают правила, то они имеют полное право находиться в Эстонии.

"Поэтому мы точно не будем делать ничего с нашей стороны, чтобы выдать этих людей. Это дело Украины – обратиться к людям, которые здесь находятся, и попросить их вернуться, чтобы помочь своей родине", – заявила Каллас.

Ранее глава МВД Эстонии заявлял, что если бы Украина обратилась к Эстонии с просьбой о помощи в мобилизации украинских граждан, проживающих здесь, "нам было бы достаточно сложно отказать".

Заявление эстонский министр сделал после того, как в нескольких немецких изданиях вышло интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, в котором упоминается о планах призыва украинцев за рубежом.

Впоследствии в Министерстве обороны уточнили, что министр Рустем Умеров призывает всех украинцев присоединяться к Вооруженным силам, но вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины сейчас не стоит.