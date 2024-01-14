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Новый король Дании хочет стать "королем-объединителем"

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Воскресенье, 14 января 2024, 18:59

Новый король Дании Фредерик X, который официально взошел на престол в воскресенье после отречения от престола его матерью, в своей первой королевской речи выразил надежду стать "королем-объединителем".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters

Фредерик X заменил на троне свою мать, королеву Маргрете II, которая официально отреклась от престола после 52 лет правления.

Новый король официально сел на престол, когда в воскресенье Маргрете подписала декларацию о своем отречении во время заседания Государственного совета в парламенте. 

В Дании, одной из старейших монархий мира, нет коронации.

Нового короля позже провозгласила премьер-министр Метте Фредериксен на балконе парламента – замка Кристиансборг. Она сделала это со словами "Да здравствует король Фредерик Х".

"Я надеюсь стать королем-объединителем завтрашнего дня. Это задача, к которой я шел всю свою жизнь. Это задача, которую я беру на себя с гордостью, уважением и радостью", – сказал Фредерик в своей первой королевской речи с балкона, с которого открывался вид на большую толпу веселых людей.

 

ФОТО: REUTERS

"Мне нужна вся поддержка, которую я могу получить. От моей любимой жены, от моей семьи, от вас и от того, кто выше нас. Я смотрю в будущее с уверенностью, что я не один", – добавил он.

К 55-летнему Фредерику на балконе присоединились его жена 51-летняя Мэри, которая родилась в Австралии и стала королевой, и их дети – 18-летний Кристиан, который является наследником престола, 16-летняя принцесса Изабель и близнецы – принцесса Жозефина и принц Винсент, обоим по 13 лет.

При температуре, близкой к нулю, люди со всей Дании съехались в столицу, чтобы стать свидетелями событий, что свидетельствует об огромной популярности монархии в почти шестимиллионной стране.

 

ФОТО: SHUTTERSTOCK

Новые король и королева вступают на престол во время огромной общественной поддержки и энтузиазма в отношении монархии. Последний опрос, проведенный после того, как Маргрете объявила, что она отречется от престола, показал, что 82% датчан ожидают, что Фредерик будет хорошо или очень хорошо справляться со своей новой ролью, в то время как 86% сказали то же самое о Мэри.

Маргрете ІІ, которая ранее заявляла, что останется на троне пожизненно, не назвала причину своего решения отречься от престола. Но она сказала, что серьезная операция на спине, которую она перенесла в феврале прошлого года, заставила ее задуматься над своим будущим.

Маргрете II сохранит титул королевы после отречения. Она стала первым монархом страны за почти 900 лет, которая добровольно отреклась от престола.

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